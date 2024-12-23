Adana'da park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alperen A. Yönetimindeki 01 AVB 254 plakalı motosiklet, Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki N. A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.