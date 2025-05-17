Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Yüreğir ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, araç içinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkındaki araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Yangının araç içinde şarjda bırakılan cep telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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