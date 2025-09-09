Haberler

Adana'da Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Küçükdikili Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

