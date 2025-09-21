Haberler

Adana'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Adana'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde park halindeki 01 BDB 474 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Düdüğünü astırın

Maç sonunda hakem tepkisi: Düdüğünü derhal astırın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın dediği oldu! Fenerbahçe'de yönetime yetki verilmedi

Aziz Yıldırım'ın dediği oldu! Başkan Ali Koç'u üzen oylama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.