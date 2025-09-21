Adana'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde park halindeki 01 BDB 474 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel