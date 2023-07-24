Adana'da park halindeki otomobil ve motosiklet çalındı, 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da park halindeki bir otomobil ile motosikletin çalındığı olayda, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlar işlediği belirlendi.

Adana'da park halindeki otomobili ve motosikleti çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde Emre K'ye ait otomobil ile Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde Davut A'ya ait motosiklet sokakta park halindeyken çalındı.

Emre K. ve Davut A'nın ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarla otomobili çaldıkları ileri sürülen Yunus E. (33) ve Sedat A. (34) ile motosikleti çaldığı iddia edilen Ergün Ö'yü (33) yakaladı. Bulunan otomobil ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler Yunus E. ve Sedat A'nın park halindeki iki aracı daha çalma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, iki şüphelinin çaldıkları otomobili gezdikten sonra bir sokağa park etmesi ve park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.