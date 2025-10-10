Adana'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Haberler

Çukurova ilçesinde park halindeki özel halk otobüsünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Yüzüncüyıl Mahallesi'nde park halindeki bir özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
500
