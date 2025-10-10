Adana'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Yüzüncüyıl Mahallesi'nde park halindeki bir özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.