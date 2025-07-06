Adana'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüste hasar meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Murat A'ya ait 01 ABZ 231 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi Şen Sokak'ta park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel