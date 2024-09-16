Üye Girişi
Haberler

Adana'da Park Halindeki Minibüste 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polisin yaptığı operasyonda, park halindeki bir minibüste 40 ruhsatsız tabanca bulundu. Araç sahibi Mahmut A. tutuklandı.

ADANA'da polisin arama yaptığı park halindeki kapalı kasa minibüsteki kolilerde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aracın sahibi Mahmut A. tutuklandı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi 13248 Sokak'ta park halindeki kapalı kasa minibüste çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çekiciyle kaldırılan kapıları kilitli araç, Dağlıoğlu Polis Merkezi'nin otoparkına götürüldü. Çilingirle kapıları açılan araçta, karton koliler içinde 40 ruhsatsız tabanca ve 40 şarjör ele geçirdi. Ekipler, aracın sahibi olan şüpheli Mahmut A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Mahmut A., sorgusunda, silahların kendisine ait olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tabancalar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Adana Suç

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Hudutsuz Sevda yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanı izle! Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi? A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU (17 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 17 Eylül Salı bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 MB faiz kararı toplantısı! WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler... Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca'nın biyografisi!
title