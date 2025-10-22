Haberler

Adana'da Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Yüreğir ilçesinde park halindeki bir kamyonun kupa kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışmaları yaptı.

ADANA'da park halindeki kamyonun kupa kısmında çıkan yangını, çevredekiler söndürdü.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki kamyonun kupa kısmında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada seferber olan mahalleli, su ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale edip yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri de geldikleri bölgede soğutma çalışmalarını tamamladı. Kamyonun yanan kupası, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

