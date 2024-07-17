Üye Girişi
Haberler

Adana'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Geylani (27) idaresindeki 34 AL 0221 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda, park halindeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Geylani, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurova İtfaiye Adana Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title