Adana'da park halindeki kamyon yandı - Haberler

Adana'da park halindeki kamyon yandı Adana'da park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Adana'da park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi'nde, park halindeki bir kamyonun yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, 01 AJN 458 plakalı kamyon kullanılamaz hale geldi. Ekipler yaptıkları araştırmada yangının motor aksamından kaynakladığını tespit etti. AA / Ömer Yıldız - Güncel İtfaiye Seyhan Adana Güncel Haberler

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