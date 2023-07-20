Adana'da park halindeki elektrikli motosikleti çalan şüpheli tutuklandı
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Adana'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan elektrikli motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Polis, çalınan motosikleti sahibine teslim etti.
Adana'da park halindeki elektrikli motosikleti çalan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 27 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan Furkan Yağcı'ya ait elektrikli motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kapüşon ve cerrahi maskeyle yüzünü gizleyen zanlının Y.S. (23) olduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliyi evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis, ele geçirilen motosikleti sahibine teslim etti.