Adana'da park halindeki elektrikli motosikleti çalan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan elektrikli motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Polis, çalınan motosikleti sahibine teslim etti.