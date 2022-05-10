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Adana'da park halindeki araçta yangın çıktı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da park halindeki araçta yangın çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta park halinde bulunan 01 AGV 10 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalıştı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polislerin telefonla ulaşıp durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen araç sürücüsü İ.S. üzüntü yaşadı.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

AA / Koray Kılıç - Güncel

İtfaiye, Tragger, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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