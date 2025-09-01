Adana'da Park Halindeki Araçların Lastiklerini Patlatan 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Adana'da park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Araçlarını merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi ve Yüreğir ilçesi Belediye Evleri mahallelerinde park eden vatandaşlar, sabah saatlerinde lastiklerinin patlatıldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

İncelemede yaklaşık 50 aracın lastiklerini bıçakla patlatan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin kimliği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin lastiklere zarar vermesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.