Adana'da Park Halindeki Araçların Lastiklerini Patlatan 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 50'ye yakın aracın lastiklerini bıçakla patlatan 3 zanlı, güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı.

Adana'da park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Araçlarını merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi ve Yüreğir ilçesi Belediye Evleri mahallelerinde park eden vatandaşlar, sabah saatlerinde lastiklerinin patlatıldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

İncelemede yaklaşık 50 aracın lastiklerini bıçakla patlatan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin kimliği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin lastiklere zarar vermesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
CZN Burak'tan şaşırtan hamle! Burak Özçivit'in milyonluk aracını satın aldı

Ünlü oyuncuyla adı yan yana geldi, ödediği para dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı yıldızı havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.