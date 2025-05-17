Adana'da Park Halindeki Araçlardan Hırsızlık Yapan Üç Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Park Halindeki Araçlardan Hırsızlık Yapan Üç Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde park halindeki dört araçtan yaklaşık 500 bin lira değerinde altın, döviz ve eşya çalan üç şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adana'da park halindeki 4 araçtan altın, döviz ve eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde 22 Nisan-5 Mayıs'ta bulvar, cadde ve mezarlık gibi yerlerde park halindeki 1 cip ile 3 otomobilden yaklaşık 500 bin lira tutarında altın, döviz ve eşya çalındı.

Araç sahipleri B.B, A.K, İ.O. ve M.E'nin ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlık olaylarına karıştığını belirlediği P.G, D.D. ve Y.B.T'yi yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İki zanlının farklı tarihlerde otomobillerle gittikleri adreslerde cip ve otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra kaçması olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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