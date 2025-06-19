Adana'da Park Halindeki Aracın Kapıları Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Adana'da Park Halindeki Aracın Kapıları Çalındı, Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir otomobilin kapıları, tamirhanede çalındı. Polisi harekete geçiren olayda, güvenlik kameraları sayesinde hırsızlık zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Aracın sahibi, olayın gerçek olduğunu duyduğunda şok yaşadı.

Adana'da park halindeki bir otomobilin kapılarını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

Kentte görev yapan gazeteci Şehmus Baysal, 01 SC 722 plakalı otomobilini onarım için merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir oto tamircisine bıraktı.

Tamirhanenin önünde duran aracın sağ ön ve arka kapıları 15 Haziran'da gece saatlerinde çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, tamirhanenin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak aracın kapılarını çalan kişinin kimliğini tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi Suat Ö, ikametine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan iki kapı da şüphelinin evinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Suat Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aracın sahibi Şehmus Baysal, olay yerinde gazetecilere, tamircinin kendisini telefonla arayıp aracının kapılarının çalındığını haber verdiğini ancak bunun bir şaka olduğunu düşünerek telefonu kapattığını söyledi.

Bir gün sonra polislerin kendisini arayıp aracının kapılarının bulunduğunu bildirmesi üzerine olayın gerçek olduğunu anladığını ifade eden Baysal, "Bunun üzerine emniyete giderek kapıları teslim aldım. Arkadaşlarım aracımın kapılarının çalınmasına inanmadı. Bunun bir şaka olduğunu düşündüler. İlk başta ben de öyle düşünüyordum ama maalesef gerçekti." dedi.

Baysal, aracının kapılarının bulunmasına sevindiğini belirterek polislere teşekkür etti.

Öte yandan, şüphelinin minibüsle olay yerine gelip park halindeki aracın kapılarını sökmesi ve kullandığı araca yükleyerek uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu

Bakanın evi küle döndü, İsrail'den savaşı körükleyecek tehdit geldi
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

TBMM'de arbede! Vekiller yumruklarla birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.