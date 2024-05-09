Adana'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Osman K. (53) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Akdam Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü Osman K. ile yanındaki Elif K. (53) ve Zahide A'yı (57) sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.