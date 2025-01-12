Adana'da Panelvandan 44 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da bir panelvandaki sakatatların arasına gizlenen valizde 44 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen panelvanı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurdu.

Soğutucu sistem bulunan araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada sakatatların arasında valiz olduğu tespit edildi.

Valizi inceleyen ekipler, 44 kilogram esrar ele geçirdi.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Haydar Talip C. (24) ile şüpheliler Orhan A. (30), Furkan A. (23) ve Deniz K. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.