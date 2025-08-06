Adana'da Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi yakınında, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen panelvan ile otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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