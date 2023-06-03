Adana'da Panelvan ile Otobüsün Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da panelvan ile otobüsün çarpıştığı kazda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüler de ortaya çıktı.

Adana'da panelvan ile otobüsün çarpıştığı kazda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüler de ortaya çıktı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 DCS 01 plakalı panelvan araç ile Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvan içerisinde bulunan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras hayatını kaybetti, otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza anına ait görüntüler ise ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma da kullanılan otobüsüne ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, panelvanın biranda yola çıkması ve otobüsle çarpışma anı yer aldı. - ADANA