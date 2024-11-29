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Adana'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dedepınarı Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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