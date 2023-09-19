Adana'da özel sektör desteğiyle okula kazandırılan kütüphane açıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde, "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında özel bir şirketin desteğiyle okula yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında özel bir şirketin desteğiyle okula yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Buhara Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kütüphanelerin, "eğitim gemisi"nin dümeni olduğunu söyledi.
Kitap okuma alışkanlığını önemini anlatan Tevke, okula kütüphane kazandıran şirketin yetkililerine teşekkür etti.
Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç da sosyal sorumluluk projesi kapsamında okula kütüphane kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.