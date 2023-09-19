Adana'da özel sektör desteğiyle okula kazandırılan kütüphane açıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında özel bir şirketin desteğiyle okula yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.