Adana'da Özel Halk Otobüsünde Tehlikeli Yolculuk: Şoföre Ceza

ADANA'da özel halk otobüsünün açık olan kapısına asılarak yolculuk yapan 2 kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Zabıta ekipleri, aracın şoförünü 7 gün görevden uzaklaştırıp 2 bin 953 TL ceza kesti.

Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi Pilot Üsteğmen Akif Palalı Bulvarı'nda ilerleyen 01 J 0251 plakalı özel halk otobüsünün açık olan kapısına asılıp yolculuk yapan 2 kişi, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Kozan Caddesi'nde durdurdu. Ekipler, aracın şoförünü 7 gün görevden uzaklaştırıp 2 bin 953 TL ceza kesti.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,