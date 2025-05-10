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Adana'da Özel Eğitim Öğretmenine Şiddet Suçlaması

Adana'da Özel Eğitim Öğretmenine Şiddet Suçlaması
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Adana'daki bir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı tespit edilen öğretmen B.N.T. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ADANA'da bir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından, bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Öğretmen B.N.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

B.N.T., bugün, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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