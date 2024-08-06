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Adana'da Özel Düzenekli Sera İle Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da bir apartman dairesinde özel düzenekli sera kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, ifadesinde esrarın pahalı olduğunu ve kenevirleri kendisi için ektiğini söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda 55 kök Hint keneviri, 3 kilo 800 gram esrar ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan cihazlar ele geçirdi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

ADANA'da apartman dairesinde özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştiren Ceyhun K. (32), operasyonla yakalandı. İfadesinde, "Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" diyen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Ceyhun K.'nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin apartman dairesine operasyon düzenledi. Daireye giren polis, salon ve diğer 2 odada 3 ayrı termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu belirledi. Adreste yapılan aramada, 55 kök Hint keneviri, 3 kilo 800 gram esrar, 6 şişe sıvı gübre ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi. Ceyhun K., emniyetteki sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı. Kenevirleri kendime kullanmak için ektim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Narkotik Kenevir Adana Güncel Haberler

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