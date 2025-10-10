Haberler

Adana'da Oyun Salonuna Pompalı Tüfekle Saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 9-10 el ateş ettiği görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ADANA'da, bir kişinin oyun salonuna pompalı tüfekle yaptığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, sahibiyle husumetli olduğu oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açıp yaya olarak kaçtı. Şüpheli, bu sırada tüfeği de boş araziye attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli, gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelinin saldırıdan sonra kaçtığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin 9-10 el ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
