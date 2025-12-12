Haberler

Adana'da Sevgilisiyle Tartıştığı Oyun Salonuna Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, sevgilisiyle konuşmak için gittiği oyun salonunda darbedilen Abdullatif T., ardından pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Olay sonrasında tutuklandı.

ADANA'da, sevgilisiyle konuşmak için gittiği oyun salonunda, çalışanlar tarafından darbedilen Abdullatif T. (25), ardından iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Abdullatif T., tutuklandı.

Olay, 9 Ekim'de saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullatif T., ayrılma aşamasındaki sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna gitti. Sevgilisiyle konuşmak isteyen Abdullatif T., oyun salonu çalışanları tarafından darbedildi. Evine gidip, bir süre sonra tekrar oyun salonuna dönen Abdullatif T., yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp, yaya olarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, şüphelinin saldırıda kullandığı pompalı tüfek, boş arazide bulundu.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki saklandığı eve 9 Aralık'ta yapılan baskında, Abdullatif T.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullatif T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu

Güllü'yle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Anlaşma tamam! İşte Livakovic'in yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte Livakovic'in yeni takımı
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title