Haberler

Adana'da bir gencin zorla bindirildiği takside darbedilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da bir genç, zorla bindirildiği takside darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı. Genç, saldırganlarından şikayetçi oldu.

Adana'da bir gencin zorla bindirildiği takside darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.T.A. (19) çevrim içi oyun oynadığı lise öğrencisi R.G'yi (17) yemek yeme bahanesiyle merkez Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine çağırdı.

Buluşmaya arkadaşı H.A.D. (17) ile giden M.T.A, daha önce kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü R.G'yi zorla Y.A'nın (22) taksisine bindirdi.

H.A.D. bir araziye götürülen araçta R.G'yi darbetti, M.T.A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olayın ardından ailesiyle polis merkezine giden genç, zanlılardan şikayetçi oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.T.A, R.G. ve taksi sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
