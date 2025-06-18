Adana'da Oyun Aletleri İmalathanesinde Patlama: 3 Yaralı

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oyun aletleri imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında iş yerindeki 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanık nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri de iş yerindeki yangını söndürdü.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı araç ve iş yerlerinde de hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, imalathanedeki sanayi tipi tüpten gaz sızması sonucu patlamanın meydana geldiği öne sürüldü.