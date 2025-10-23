Adana'da Otoyolda Yük Taşıyan Araçlara Denetim
Adana'da jandarma ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yük taşımacılığı yapan araçları denetledi. Evrakları eksik olan ve mevzuata uygun olmayan araçlara ceza kesildi.
Ekipler ağır vasıta araçlara yönelik denetimlerde evrakları inceledi.
Eksikleri bulunan ve mevzuata yönelik uygun donanımı bulunmayan araç sahiplerine para cezası uygulandı.
