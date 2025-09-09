Haberler

Adana'da Otoyolda Yanan TIR'daki Hayvanlar Tahliye Edildi

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda hareket halindeki büyükbaş yüklü TIR'da çıkan yangın sonrası sürücü hayvanları tahliye etti. Yangın nedeniyle otoyolda trafik durdu.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda hareket halindeki büyükbaş yüklü TIR'da yangın çıktı. TIR'ın şoförü, aracı durdurup, dorsenin kapağını açarak hayvanları tahliye etti.

Tarsus-Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ADE 887 plakalı büyükbaş yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Dorsenin kapağını açan şoför, hayvanları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara yönünde trafik ulaşıma kapatıldı. Otoyolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiyecilerin yangını söndürmesinin ardından otoyolda ulaşım yeniden açıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
