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Adana'da otoyolda trafiği tehlikeye düşüren sahipsiz at, barınağa teslim edildi

Adana'da otoyolda trafiği tehlikeye düşüren sahipsiz at, barınağa teslim edildi

Güncel Haberler

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan ilçesi yakınlarında, başıboş atın dolaştığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda trafiği tehlikeye düşüren atı yakaladı. Yakalanan at, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Adana'da otoyolda trafiği tehlikeye düşüren sahipsiz at, barınağa teslim edildi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan ilçesi yakınlarında, başıboş atın dolaştığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda trafiği tehlikeye düşüren atı yakaladı.

Yakalanan at, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Gaziantep Ceyhan Tarsus Adana Güncel Haberler

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