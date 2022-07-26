Adana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tırla kamyonun çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tırla kamyonun çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde, 24 Temmuz'da talaş yüklü tırın, arızalanan karpuz yüklü kamyona çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, arızalanan kamyonun sürücüsü Vedat Y, aracıyla ilgilendiği sırada arkadan hızla bir tırın geldiğini fark edip kaçmaya çalışıyor. Daha sonra Coşkun S'nin kullandığı tır, duramayarak kamyona çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupası dorseden ayrılıyor. Tır sürücüsünün sıkıştığı kazada iki araçta da büyük hasar oluşuyor. Coşkun S'nin kullandığı 42 DMJ 08 plakalı talaş yüklü tır, 24 Temmuz'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde, Vedat Y'nin arızalanması üzerine kontrol ettiği 33 AGF 741 plakalı karpuz yüklü kamyona çarpmıştı. Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Bedri Y. yaralanmıştı. Çarpışmanın etkisiyle dorseden ayrılan tırın kupasında sıkışan sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankur ekiplerince çıkarılmıştı. Güncel AA / Yusuf Koyun Gaziantep Çukurova Tarsus Adana Güncel Haberler

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