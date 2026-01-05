Haberler

Adana'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Adana'da meydana gelen kazada, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu sürücü Bahri Seriner hayatını kaybetti. Olayda itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

ADANA'da otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında meydana geldi. Bahri Seriner (35) yönetimindeki 01 BDZ plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Seriner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Seriner'in cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
