Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da otoyolda seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Adana'da otoyolda seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Güncel Haberler

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde, Mersin'den Sivas'a giden M.A. yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka otobüse nakledildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

Pozantı Sivas Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title