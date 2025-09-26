Haberler

Adana'da Otoyolda Park Halindeki Tankere Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Adana'da TAG Otoyolu'nda park halindeki bir tankere çarpan otomobilin sürücüsü henüz belirlenemedi. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GSK 566 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında emniyet şeridinde park halindeki tankere arkadan çarptı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
