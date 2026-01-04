TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Taşkaya (23) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan mevkisinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden Ramazan Taşkaya yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Taşkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan Taşkaya'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.