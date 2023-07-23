Adana'da Otoyolda Karşıya Geçmeye Çalışan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyolda karşıya geçmeye çalışan bir kişi çekici ve otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, çekici sürücüsü kaçarken, otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.