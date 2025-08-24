Adana'da Otoyolda Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'da Otoyolda Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Adana-Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpan kamyon devrildi. Olayda sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazaya müdahale eden ekipler, sürücünün cesedini morga kaldırdı.

Adana'da otoyolda bariyere çarpıp devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 951 plakalı kamyon, Adana- Pozantı Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
