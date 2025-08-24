Adana'da Otoyolda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda bir otomobilden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahale etmesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyoldaki otomobilde çıkan ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Pozantı-Adana Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 JE 522 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğünün 50 personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Devam eden soğutma çalışmaları nedeniyle otoyolun Adana istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.