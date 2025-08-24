Adana'da Otoyolda Alev Alan Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda meydana gelen yangın, alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, durumu kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Ahmet KORKMAZER/POZANTI, (Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel