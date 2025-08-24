Adana'da Otoyolda Alev Alan Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda meydana gelen yangın, alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, durumu kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ahmet KORKMAZER/POZANTI, (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
