Adana'da Otoyolda 97 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

ADANA'da polisin otoyolda takibe alıp, durdurduğu TIR'da 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför C.K. (32), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kente çok sayıda ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli bir TIR'ı, Sarıçam ilçesinde durdurdu. Şoför C.K.'nin indirildiği TIR'da arama yapan polis, 97 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, silahlardan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR Kamera: ADANA,