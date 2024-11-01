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Adana'da Otoyol Kenarında Yangın Söndürüldü

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'nde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otoyoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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