Adana'da Otoyol Kenarında Yangın Söndürüldü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'nde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otoyoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.