Adana'da Otoyol Kenarında Darbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı
Adana'da otoyol kenarında 2 gencin darbedilmesi olayı sonrası gözaltına alınan şüpheli İ.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yapılan ihbarla şüpheli yakalandı.
Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, H.D. (17) ve A.T'nin (22) Adana-Tarsus-Gaziantep Otoyolu kenarında darbedilmesiyle ilgili 12 Haziran'da gözaltına alınan İ.E'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Valiliği, 12 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine şüpheli İ.E'nin (28) gözaltına alındığını açıklamıştı.