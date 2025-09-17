Adana'da Otoparka Silahlı Saldırı Girişiminde 6 Tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir otoparka silahlı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocavezir Mahallesi'nde 11 Eylül'de G.G'nin işlettiği otoparka tabancalarla ateş açmak isteyen 2 kişi silahların tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otoparkın güvenlik kamerasının da kaydettiği silahlı saldırı girişimiyle ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin M.Ş. ile F.K. olduğunu tespit etti.

M.Ş. ve F.K'yi yakalayan ekipler, bu kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla F.D, S.Ü, O.Ö, A.K, C.C.Y, C.S. ve G.B'yi de operasyonla yakaladı.

İş yerinin duvarındaki gizli bölmeden silahlar çıktı

Zanlılardan S.Ü'nün Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında arama yapan ekipler, bir odanın duvarında gizli bölme bulunduğunu fark etti.

Burada ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçiren ekipler, iş yerindeki aramaların devamında 1 tabanca daha buldu.

Operasyon kapsamında toplam 1'i kurusıkı 8 tabanca, 4 av tüfeği ile 300 mermi, 54 bin 265 uyuşturucu etkili hap, 499 bin 150 lira ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ş. ve F.K'nin iş yeri sahibinin haraç isteklerine olumsuz yanıt vermesi üzerine silahlı saldırıyı gerçekleştirmek istedikleri ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş, F.K, F.D, S.Ü, C.S. ve G.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.Ö, A.K. ve C.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlar tutukluk yapınca kaçtılar

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlılardan M.Ş, bir süre iş yerinin önünde bekledikten sonra belinden çıkardığı tabancayla ateş etmek istiyor. Silahın tutukluk yapması üzerine yanındaki F.K. belinden tabancayı çıkarıp ateş etmesi için M.Ş'ye veriyor. M.Ş, bu silahın da tutukluk yapması üzerine F.K. ile olay yerinden kaçıyor.