Adana'da otomobille işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Adana'da, otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Mehmet Can Andırın (27) yönetimindeki 06 AD 6330 otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Andırın ve yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), olay yerinde yaşamını yitirdi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu servisteki 14 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne ve oğlunun cenazeleri ise morga götürüldü.