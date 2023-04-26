Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki genç yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki genç yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki genç yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
Osman Özgüner yönetimindeki 01 RR 079 plakalı otomobil, Sırkıntı Caddesi'nden Aladağ Sokak istikametine dönüş yaparken Mertcan Başıbüyük'ün (18) kullandığı tescilsiz motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan Başıbüyük kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca kayde alındı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel