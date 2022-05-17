Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Rahmi K. yönetimindeki 01 EPM 85 plakalı otomobil ile Cumali D'nin kullandığı 01 AEK 049 plakalı 3 tekerlekli sepetli elektrikli bisiklet, Kozan- Adana kara yolu sanayi sitesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Cumali D, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Rahmi K. ise gözaltına alındı.
AA / Fatih Azgın - Güncel