Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Rahmi K. yönetimindeki 01 EPM 85 plakalı otomobil ile Cumali D'nin kullandığı 01 AEK 049 plakalı 3 tekerlekli sepetli elektrikli bisiklet, Kozan- Adana kara yolu sanayi sitesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Cumali D, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Rahmi K. ise gözaltına alındı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Bisiklet, Otomobil, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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