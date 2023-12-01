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Adana'da Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, G.E. idaresindeki otomobilde Levent Mahallesi'nde 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak G.E'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık G.E. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı G.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Adana Ceza Hukuk Güncel Haberler

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