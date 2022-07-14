Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Yunus P. (32) 31 AGE 354 plakalı otomobiliyle eşi ve çocuğuyla Dumlupınar Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete gitti. Yunus P, aracını park etmeye çalıştığı sırada aynı sokakta ikamet eden H.M.S'nin (70) bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan yara alan Yunus P, ikinci bıçak darbesini engellemeye çalışırken de elinden yaralandı. Saldırgandan kurtulan Yunus P, yakınlarının evine sığındı. Ağır yaralanan Yunus P, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı H.M.S, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Yusuf Koyun - Güncel Dumlupınar Seyhan Adana Güncel Haberler

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